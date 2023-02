Visite flash découverte de la bastide par Mémoires de Cailloux, 13 juillet 2023, Sainte-Foy-la-Grande .

Visite flash découverte de la bastide par Mémoires de Cailloux

Jardin Public Sainte-Foy-la-Grande Gironde

2023-07-13 – 2023-07-13

Sainte-Foy-la-Grande

Gironde

Il s’agira donc d’une visite de découverte assez rapide, pour ceux qui ne connaissent pas Ste Foy. Ce sont les 1er et derniers jeudis de la bastide de la saison.

En fonction des visiteurs et des échanges, proposition à ceux qui feront la visite de s’installer en terrasse avec la guide conférencière dans la foulée, pour poursuivre la discussion s’ils le souhaitent.

Uniquement sur réservation (jusqu’à la veille 18h) auprès de Virginia : 06 74 40 87 72.

Rendez-vous au Jardin Public, côté Dordogne et rambarde, vers les bancs/tables (c’est facile pour se garer, et la guide conférencière les emmènera ensuite vers le centre de la bastide).

Il s’agira donc d’une visite de découverte assez rapide, pour ceux qui ne connaissent pas Ste Foy. Ce sont les 1er et derniers jeudis de la bastide de la saison.

En fonction des visiteurs et des échanges, proposition à ceux qui feront la visite de s’installer en terrasse avec la guide conférencière dans la foulée, pour poursuivre la discussion s’ils le souhaitent.

Uniquement sur réservation (jusqu’à la veille 18h) auprès de Virginia : 06 74 40 87 72.

Rendez-vous au Jardin Public, côté Dordogne et rambarde, vers les bancs/tables (c’est facile pour se garer, et la guide conférencière les emmènera ensuite vers le centre de la bastide).

+33 6 74 40 87 72

Mairie de Sainte-Foy-La-Grande.

Sainte-Foy-la-Grande

dernière mise à jour : 2023-02-24 par