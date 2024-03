Visite flash de l’exposition temporaire du concours Mini-Maousse 9 « Les jeux en ville » Cité de l’architecture et du patrimoine Paris, samedi 18 mai 2024.

Visite flash de l’exposition temporaire du concours Mini-Maousse 9 « Les jeux en ville » Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 21h00, 22h00 Cité de l’architecture et du patrimoine Entrée libre et sans besoin de réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T21:00:00+02:00 – 2024-05-18T21:15:00+02:00

Fin : 2024-05-18T22:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:15:00+02:00

Mini Maousse 9 avec son intitulé « 2024, les jeux en ville : concevoir une mini-fan-zone nomade » contribue à la réflexion sur les Jeux Olympiques qui se dérouleront à Paris, cet été 2024.

Le concours lance le défi d’imaginer des microarchitectures de proximité, sorte de mini fan zone nomade à destination des cités sensibles du 93 et en particulier l’agglomération de Plaine Commune pour la participation inclusive de leurs habitants aux Jeux Olympiques. L’enjeu est de créer des lieux conviviaux et familiaux autour d’un module multifonction et responsable dans les zones urbaines délaissées. Face aux grandes installations du programme Paris 2024, Mini Maousse propose de réfléchir sur le petit, le proche et l’accessible afin de faire profiter à tous des bienfaits du sport dans les zones les plus enclavées et éloignées de tout. Il sera en quelque sorte un Nudge (coup de pouce), un des outils du design actif dont l’objectif est d’encourager l’activité physique et la pratique sportive.

Le concours et son exposition au sein de la Cité de l’architecture sont des projets labélisés « Olympiade culturelle » par Paris 2024, dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris en 2024.

Cité de l'architecture et du patrimoine 1 place du Trocadéro et du 11 novembre 75016 Paris

