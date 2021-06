Saint-Cybard musée de la cité internationale de la bande dessinée et de l'image Charente, Saint-Cybard Visite flash de l’exposition permanente du musée de la BD musée de la cité internationale de la bande dessinée et de l’image Saint-Cybard Catégories d’évènement: Charente

Saint-Cybard

Visite flash de l’exposition permanente du musée de la BD musée de la cité internationale de la bande dessinée et de l’image, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Saint-Cybard. Visite flash de l’exposition permanente du musée de la BD

musée de la cité internationale de la bande dessinée et de l’image, le samedi 3 juillet à 19:00

Toute l’histoire de la bande dessinée francophone et américaine, une collection unique en Europe, est présentée dans une nouvelle scénographie et vous fait découvrir tout le patrimoine du Neuvième Art. Toute l’histoire de la bande dessinée francophone et américaine, une collection unique en Europe! musée de la cité internationale de la bande dessinée et de l’image quai de la Charente 16000 Angoulême Saint-Cybard L’Houmeau Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T19:00:00 2021-07-03T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Charente, Saint-Cybard Étiquettes évènement : Autres Lieu musée de la cité internationale de la bande dessinée et de l'image Adresse quai de la Charente 16000 Angoulême Ville Saint-Cybard lieuville musée de la cité internationale de la bande dessinée et de l'image Saint-Cybard