Visite flash de l’exposition « Notre-Dame de Paris. Des bâtisseurs aux restaurateurs. » Cité de l’architecture et du patrimoine Paris, samedi 18 mai 2024.

Visite flash de l’exposition « Notre-Dame de Paris. Des bâtisseurs aux restaurateurs. » Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 19h30, 20h00, 21h00, 21h30 Cité de l’architecture et du patrimoine À partir de 12 ans, tout public. Entrée libre, sans besoin de réservation. Un-une médiateur.trice vous trouve dans l’exposition et vous commente une œuvre pendant 15 minutes.

Début : 2024-05-18T19:30:00+02:00 – 2024-05-18T19:45:00+02:00

Fin : 2024-05-18T21:30:00+02:00 – 2024-05-18T21:45:00+02:00

Inscrite au sein du parcours permanent de la Cité de l’architecture et du patrimoine, l’exposition Notre-Dame de Paris, des bâtisseurs aux restaurateurs est une occasion exceptionnelle de (re)découvrir la cathédrale et son histoire, depuis sa construction jusqu’au chantier d’aujourd’hui.

Des médiateurs vous proposent de courtes visites pour en apprendre plus.

Venez admirer les statues avant qu’elles ne repartent pour la cathédrale !

Cité de l'architecture et du patrimoine 1 place du Trocadéro et du 11 novembre 75016 Paris Paris 75016 Paris Île-de-France 01 58 51 52 00 http://citedelarchitecture.fr

