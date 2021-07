Le Mans Le Mans Le Mans, Sarthe VISITE FLASH DE L’ÉGLISE ET DU CLOÎTRE DE LA VISITATION EN 45MN Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

VISITE FLASH DE L'ÉGLISE ET DU CLOÎTRE DE LA VISITATION EN 45MN 2021-08-29 15:15:00 – 2021-08-29 16:00:00 Rdv à la sur le parvis de l'église Place de la République

Le Mans Sarthe Découvrez l’église et le cloître de l’ancien couvent de la Visitation. L’ensemble a été conçu par une soeur architecte, Anne Victoire Pillon. L’église est un chef d’œuvre baroque unique dans l’ouest de la France. 45 mn d’histoire et de patrimoine pour découvrir l’essentiel avec votre guide Sabine Delaunay du service tourisme et patrimoine.

Rdv à la sur le parvis de l’église.

Billetterie uniquement à la maison du Pilier-Rouge.

Rdv à la sur le parvis de l’église.

