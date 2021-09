Arles Amphithéâtre Arles, Bouches-du-Rhône visite flash de l’amphithéâtre Amphithéâtre Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

visite flash de l’amphithéâtre Amphithéâtre, 18 septembre 2021, Arles. visite flash de l’amphithéâtre

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Amphithéâtre Construit à la fin du 1er siècle, l’amphithéâtre est le monument le plus important de l’ancienne colonie romaine que l’on peut admirer 20 siècles après son édification. Amphithéâtre Rond point des arènes, 13200 Arles Arles Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T10:30:00;2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T11:00:00;2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-18T11:30:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T12:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T14:30:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T10:30:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T11:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T11:30:00;2021-09-19T11:30:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T12:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T14:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T15:30:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Amphithéâtre Adresse Rond point des arènes, 13200 Arles Ville Arles lieuville Amphithéâtre Arles