Sens Sens 89100, Sens Visite-flash de la Salle Napoléon des Musées de Sens Sens Sens Catégories d’évènement: 89100

Sens

Visite-flash de la Salle Napoléon des Musées de Sens Sens, 9 août 2021-9 août 2021, Sens. Visite-flash de la Salle Napoléon des Musées de Sens 2021-08-09 12:30:00 – 2021-08-09 13:30:00 Rue des Déportés et de la Résistance Musées de Sens

Sens 89100 EUR Et si vous profitiez de votre pause déjeuner pour découvrir la nouvelle salle des Musées consacrée à Napoléon ?

Votre guide vous fera découvrir les pièces rares de cette nouvelle salle inaugurée en mai 2021, pour le bicentenaire de la mort de l’Empereur.

Sur réservation, 10 personnes maximum. +33 3 86 64 46 22 https://www.musees-sens.fr/ Et si vous profitiez de votre pause déjeuner pour découvrir la nouvelle salle des Musées consacrée à Napoléon ?

Votre guide vous fera découvrir les pièces rares de cette nouvelle salle inaugurée en mai 2021, pour le bicentenaire de la mort de l’Empereur.

Sur réservation, 10 personnes maximum. dernière mise à jour : 2021-06-02 par

Détails Catégories d’évènement: 89100, Sens Étiquettes évènement : Autres Lieu Sens Adresse Rue des Déportés et de la Résistance Musées de Sens Ville Sens lieuville 48.19766#3.28517