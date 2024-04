Visite flash – Coups de cœur du médiateur Centre d’Art contemporain – Les Tanneries Amilly, samedi 6 avril 2024.

Visite flash – Coups de cœur du médiateur Visite flash – Coups de cœur du médiateur 6 avril – 4 mai, certains samedis Centre d’Art contemporain – Les Tanneries

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T11:30:00+02:00 – 2024-04-06T12:00:00+02:00

Fin : 2024-05-04T11:30:00+02:00 – 2024-05-04T12:00:00+02:00

Les Tanneries sont un lieu de recherche et d’expérimentation pour les artistes, qui explorent différents moyens d’expression. Ce rendez-vous est l’occasion idéale pour petits et grands d’aborder l’art contemporain par une discussion ludique et didactique avec un médiateur qui vous dévoilera ses coups de cœur !

Visite gratuite et sur réservation.

Dès 5 ans. Les enfants doivent être accompagnés.

Renseignements et réservation : contact-tanneries@amilly45.fr / 02.38.98.90.00.

Centre d’Art contemporain – Les Tanneries 234 RUE DES PONTS 45200 AMILLY Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « mailto:contact-tanneries@amilly45.fr »}]