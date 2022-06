VISITE FLASH : CITÉ PLANTAGENÊT, 25 juillet 2022, .

VISITE FLASH : CITÉ PLANTAGENÊT



2022-07-25 16:45:00 – 2022-07-25

Venez découvrir l’essentiel de la Cité et de son histoire : cathédrale, maisons en pans de bois et hôtels de la Renaissance gardent le souvenir des rois Plantagenêts et des rois Valois. Votre guide du service tourisme et patrimoine vous donne rendez-vous à la Maison du Pilier-Rouge.

