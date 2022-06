VISITE FLASH : CITÉ PLANTAGENÊT, 19 juillet 2022, .

VISITE FLASH : CITÉ PLANTAGENÊT



2022-07-19 – 2022-07-19

Venez découvrir l’essentiel de la Cité et de son histoire : cathédrale, maisons en pans de bois et hôtels de la Renaissance gardent le souvenir des rois Plantagenêts et des rois Valois. Votre guide sera Nathalie JUPIN du service tourisme et patrimoine. Départ : Maison du Pilier-Rouge.

