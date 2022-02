Visite flash cathédrale Aire-sur-l’Adour Aire-sur-l'Adour Catégories d’évènement: Aire-sur-l'Adour

Aire-sur-l’Adour Landes EUR 1 LA VISITE FLASH : APPRENDRE EN UN ÉCLAIR !

Marie vous propose de vous faire découvrir la cathédrale d’Aire… la visite flash vous permet de tout savoir sur ce beau monument roman et atypique en 30 minutes top chrono!

Une découverte privilège à ne manquer sous aucun prétexte…

