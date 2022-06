VISITE FLASH : CATHÉDRALE, 12 juillet 2022, .

VISITE FLASH : CATHÉDRALE



2022-07-12 16:45:00 – 2022-07-12

En attendant les futurs jardins archéologiques de la cathédrale, découvrez ce lieu enfermé au cœur d’un écrin patrimonial (cathédrale, enceintes romaine et médiévale) d’ordinaire invisible à vos regards. Votre guide sera Isabelle NOYER du service tourisme et patrimoine. Départ : Maison du Pilier-Rouge.

dernière mise à jour : 2022-06-21 par