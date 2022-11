Visite Flash au musée de la Chaussure

Visite Flash au musée de la Chaussure, 20 décembre 2022, . Visite Flash au musée de la Chaussure



2022-12-20 11:00:00 – 2022-12-20 11:30:00 Une introduction à la découverte des collections du musée conduite par le médiateur du musée.

Visite comprise dans le billet d’entrée, réservation conseillée, places limitées. dernière mise à jour : 2022-11-15 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville