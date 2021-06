Saint-Étienne Musée d'Art et d'Industrie de Saint-Etienne Loire, Saint-Étienne Visite flash au musée d’Art et d’Industrie de Saint-Etienne Musée d’Art et d’Industrie de Saint-Etienne Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

**Visites flash de 15 minutes** _**Preux chevalier**_ Armures, épées, arbalètes, découverte de la chevalerie à travers la collection armes. **_À la découverte de Manufrance_** Tarif Album, Chasseur Français, Idéal éclair, Hirondelle, l’épopée Manufrance vous est contée. _**En garde !**_ À chaque épée, son époque et son design. _**L’aventure du cyclotourisme**_. À bicyclette ou en tandem, partons à la découverte de l’aventure Vélocio. _**Aux origines du cycle.**_ Vélocipèdes en tout genre, découvrons les ancêtres de la bicyclette. _**Dans l’intimité de la lingerie**_ Le corps se dévoile grâce à l’histoire de la culotte et du soutien-gorge. **_À bas les corsets !_** Bas, jarretière, corset, découverte des dessous cachés de la lingerie. _**Les corsets entre torture et parure**_ Victime du paraître, silhouette soulignée, l’histoire du corset vous est évoquée.

Sur réservation. Places limitées.

Découverte de nos collections Armes et Cycles et de l’exposition « Les rubans de l’Intime » grâce à des visites flash. Musée d’Art et d’Industrie de Saint-Etienne 2 place Louis Comte, 42000 Saint-Étienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, France Saint-Étienne Loire

