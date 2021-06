Quimper Musée départemental breton Finistère, Quimper Visite flash : Art Billig Musée départemental breton Quimper Catégories d’évènement: Finistère

L’art contemporain s’invite à table ! Née de l’initiative d’un collectionneur et galeriste de Landerneau, Alain Tanguy, une collection originale, concoctée à base de billig (plaques à crêpes) traditionnelles, est à découvrir en exclusivité ! Durée : environ 15 min – Tout public A 20h45 et 21h45 – RDV à l’accueil du musée Sans réservation L’art contemporain s’invite à table ! Musée départemental breton Palais des Evêques 1 rue du Roi Gradlon, 29000 Quimper Quimper Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T20:45:00 2021-07-03T21:00:00;2021-07-03T21:45:00 2021-07-03T22:00:00

