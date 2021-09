Moissac Abbaye Saint-Pierre Moissac, Tarn-et-Garonne Visite flash Abbaye Saint-Pierre Moissac Catégories d’évènement: Moissac

Tarn-et-Garonne

Visite flash Abbaye Saint-Pierre, 18 septembre 2021, Moissac. Visite flash

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Abbaye Saint-Pierre

Un guide vous présentera un aperçu de la richesse et de la diversité de la sculpture romane du cloître, qu’on ne se lasse jamais de redécouvrir.

Sur incription

Une “visite flash” pour découvrir l’essentiel au sujet du cloître de Moissac. Abbaye Saint-Pierre 6 place Durand de Bredon, 82200 Moissac Moissac Le Cacor Tarn-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Moissac, Tarn-et-Garonne Autres Lieu Abbaye Saint-Pierre Adresse 6 place Durand de Bredon, 82200 Moissac Ville Moissac lieuville Abbaye Saint-Pierre Moissac