Pau Musée des Beaux-Arts Pau, Pyrénées-Atlantiques Visite flash à la découverte des bronzes du jardin du musée des Beaux-Arts Musée des Beaux-Arts Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

Visite flash à la découverte des bronzes du jardin du musée des Beaux-Arts Musée des Beaux-Arts, 19 septembre 2021, Pau. Visite flash à la découverte des bronzes du jardin du musée des Beaux-Arts

Musée des Beaux-Arts, le dimanche 19 septembre à 11:00

### Cette courte visite propose de revenir sur la création du jardin et de découvrir les sculptures de la collection du musée qui y sont présentées. Avec le Jardin des sculptures du musée des Beaux-arts, Pau redonne une place à la nature en plein cœur de ville. Autour de La Fontaine aux Enfants d’Ernest Gabard, le musée des Beaux-arts présente quatre autres sculptures de sa collection : L’Adolescence de Despiau, la Rolande de Wlérick, les bustes de Degas par Paulin et de Toulet par Swiecinski. Cette séance propose de revenir sur la création du jardin et de découvrir les sculptures en bronze de la collection du musée qui y sont présentées.

Gratuit. Sur inscription à l’Office du Tourisme. Public : PMR, familles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T11:30:00

