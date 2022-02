Visite Ferme des Damoiselles Coussegrey, 11 mai 2022, Coussegrey.

Visite Ferme des Damoiselles Coussegrey

2022-05-11 18:00:00 – 2022-05-11

Coussegrey Aube Coussegrey

Mercredi 11 mai : COUSSEGREY – Visite de la Ferme des Damoiselles à 18h. Éleveurs de chèvres Saanen et Alpine et producteur de glaces, yaourts et de fromages. La ferme se situe sur une propriété de 5 hectares permettant aux chèvres de pâturer une grande partie de l’année. L’exploitation et l’ensemble de sa production sont Labellisés par Ecocert, Agriculture Biologique. Gratuit, sur inscription. Organisé par l’Office de Tourisme Othe Armance. Contact : +33 (0)3 25 70 04 45 – +33 (0)3 25 40 97 22 – ot@tourisme-othe-armance.com

Coussegrey

