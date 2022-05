Visite Ferme Darrigade

2022-08-16 – 2022-08-16 Depuis 5 générations, la Ferme Darrigade, cultive son attachemnt au terroir.

La Ferme s’oriente vers la production d’asperges, le maïs semence, le gavage de canards, et la culture de la cacahuète qui est une de ses originalités.

Visite et Dégustation sur inscription auprès de l'office de tourisme.

