Visite – Ferme avicole et son marché Plourhan, 4 septembre 2021, Plourhan. Visite – Ferme avicole et son marché 2021-09-04 14:00:00 – 2021-09-04 18:00:00 Lieu-dit Les Madrettes Les Volailles d’Armor

Plourhan Côtes d’Armor Plourhan Porte-ouverte de la ferme avicole « Les volailles d’Armor » avec un marché de producteurs et artisans locaux.

Découvrez de nombreux producteurs locaux : viandes, légumes, bocaux, miel, bière, fromages, crêpes, épicerie ambulante, recup’ de livres et journaux (association), éditeur, bric-à-brac (recyclerie), spectacle jeune public, buvette… volarmor@wanadoo.fr +33 2 96 71 94 90 https://lesvolaillesdarmor.bzh/ Porte-ouverte de la ferme avicole « Les volailles d’Armor » avec un marché de producteurs et artisans locaux.

Découvrez de nombreux producteurs locaux : viandes, légumes, bocaux, miel, bière, fromages, crêpes, épicerie ambulante, recup' de livres et journaux (association), éditeur, bric-à-brac (recyclerie), spectacle jeune public, buvette…

