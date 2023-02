Visite – Faubourg des Carmes et Richelieu Nîmes Catégories d’Évènement: Gard

Nîmes

Visite – Faubourg des Carmes et Richelieu, 18 mars 2023, Nîmes . Visite – Faubourg des Carmes et Richelieu Rendez-vous sur le parvis de l’église Saint-Baudile Nîmes Gard

2023-03-18 14:30:00 14:30:00 – 2023-03-18 Nîmes

Gard EUR A partir de 1264, les frères du mont Carmel, chassés de Syrie, réfugiés à Malte, s’établissent en Europe. Nîmes

dernière mise à jour : 2023-02-07 par

Détails Catégories d’Évènement: Gard, Nîmes Autres Lieu Nîmes Adresse Rendez-vous sur le parvis de l’église Saint-Baudile Nîmes Gard Ville Nîmes lieuville Nîmes Departement Gard

Nîmes Nîmes Gard https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nimes/

Visite – Faubourg des Carmes et Richelieu 2023-03-18 was last modified: by Visite – Faubourg des Carmes et Richelieu Nîmes 18 mars 2023 gard Nîmes Rendez-vous sur le parvis de l’Église Saint-Baudile Nîmes Gard

Nîmes Gard