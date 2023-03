Visite – Faubourg de la Placette Rendez-vous à l’Office de Tourisme Nîmes Catégories d’Évènement: Gard

Nîmes

Visite – Faubourg de la Placette Rendez-vous à l’Office de Tourisme, 4 mars 2023, Nîmes . Visite – Faubourg de la Placette 6 Bd des Arènes Rendez-vous à l’Office de Tourisme Nîmes Gard Rendez-vous à l’Office de Tourisme 6 Bd des Arènes

2023-03-04 14:30:00 – 2023-03-04

Rendez-vous à l’Office de Tourisme 6 Bd des Arènes

Nîmes

Gard EUR Le faubourg de la Placette tire son nom d’une petite place créée au 19ème siècle. Rendez-vous à l’Office de Tourisme 6 Bd des Arènes Nîmes

dernière mise à jour : 2023-02-07 par

Détails Catégories d’Évènement: Gard, Nîmes Autres Lieu Nîmes Adresse Nîmes Gard Rendez-vous à l’Office de Tourisme 6 Bd des Arènes Ville Nîmes Departement Gard Lieu Ville Rendez-vous à l’Office de Tourisme 6 Bd des Arènes Nîmes

Nîmes Nîmes Gard https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nimes /

Visite – Faubourg de la Placette Rendez-vous à l’Office de Tourisme 2023-03-04 was last modified: by Visite – Faubourg de la Placette Rendez-vous à l’Office de Tourisme Nîmes 4 mars 2023 6 Bd des Arènes Rendez-vous à l’Office de Tourisme Nîmes Gard gard Rendez-vous à l’Office de Tourisme Nîmes

Nîmes Gard