VISITE FAMILLE Verrières-en-Anjou Verrières-en-Anjou Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Verrières-en-Anjou

VISITE FAMILLE Verrières-en-Anjou, 20 avril 2022, Verrières-en-Anjou. VISITE FAMILLE Château à Motte Avenue du Parc Verrières-en-Anjou

2022-04-20 – 2022-04-20 Château à Motte Avenue du Parc

Verrières-en-Anjou Maine-et-Loire Verrières-en-Anjou Une découverte adaptée où enfants et parents visitent le site avec d’un médiateur. Infos pratiques:

​Réservation obligatoire au 02.41.05.89.31. chateau@verrieres-anjou.fr +33 2 41 05 89 31 http://chateauamotte.fr/ Une découverte adaptée où enfants et parents visitent le site avec d’un médiateur. Infos pratiques:

​Réservation obligatoire au 02.41.05.89.31. Château à Motte Avenue du Parc Verrières-en-Anjou

dernière mise à jour : 2022-04-19 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Verrières-en-Anjou Autres Lieu Verrières-en-Anjou Adresse Château à Motte Avenue du Parc Ville Verrières-en-Anjou lieuville Château à Motte Avenue du Parc Verrières-en-Anjou Departement Maine-et-Loire

VISITE FAMILLE Verrières-en-Anjou 2022-04-20 was last modified: by VISITE FAMILLE Verrières-en-Anjou Verrières-en-Anjou 20 avril 2022 maine-et-loire Verrières-en-Anjou

Verrières-en-Anjou Maine-et-Loire