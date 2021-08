Visite famille spéciale vendanges au château Bernateau Saint-Étienne-de-Lisse, 16 octobre 2021, Saint-Étienne-de-Lisse.

Visite famille spéciale vendanges au château Bernateau 2021-10-16 10:00:00 – 2021-10-17

Saint-Étienne-de-Lisse Gironde Saint-Étienne-de-Lisse

En cette période de fin de vendanges, cette visite s’adresse aux familles, pour leur proposer de mieux comprendre les vendanges et les vinifications, à travers une explication de tout le processus : récolte dur raisin, tri, transfert du raisin dans les cuves, vinification. Le discours est adapté aux plus jeunes, avec des questions pour les faire participer et favoriser les échanges.

Château Bernateau

