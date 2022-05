Visite famille : Saint-Jean, montre-moi tes trésors ! Saint-Jean-du-Doigt, 14 juillet 2022, Saint-Jean-du-Doigt.

Visite famille : Saint-Jean, montre-moi tes trésors ! Saint-Jean-du-Doigt

2022-07-14 – 2022-07-14

Saint-Jean-du-Doigt Finistère Saint-Jean-du-Doigt

Découvrez Saint-Jean-du-Doigt, village d’artistes, et son enclos paroissial en famille ! Une visite ludique durant laquelle la guide donnera aux plus jeunes quelques clés de lecture du patrimoine. Tarifs : n- Adulte : 6 € par personne n- Enfant : 3 € par enfant de 4 à 12 ans n- Gratuit pour les – de 4 ans n- Famille (2 adultes + 1 à 3 enfants de plus de 12 ans) : 10 € Réservation fortement conseillée en raison du nombre de places limité. Billetterie en ligne ou à l’Office de Tourisme de Plougasnou.

plougasnou@tourisme-morlaix.bzh +33 2 98 67 35 46 http://www.baiedemorlaix.bzh/fr/billetterie/visite-famille-saint-jean-du-doigt

