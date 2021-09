Saint-Jean-d'Aulps Abbaye d'Aulps Haute-Savoie, Saint-Jean-d'Aulps Visite famille “Que nous cachent les pierres d’Aulps” Abbaye d’Aulps Saint-Jean-d'Aulps Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Visite famille "Que nous cachent les pierres d'Aulps"

le dimanche 19 septembre à Abbaye d'Aulps

le dimanche 19 septembre à Abbaye d’Aulps

Munis de matériel d’exploration atypique, et en les approchant avec sensibilité, délicatesse et curiosité, vous partirez à la recherche des 7 merveilles d’Aulps. Par l’observation et en prêtant une oreille attentive, vous imaginerez le secret que garde chacune d’entre elle, avant que la véritable histoire ne vous soit révélée à travers des expériences de manipulation, construction, chants, devinettes … Les pierres d’Aulps s’offrent à qui sait les approcher…

Nombre de places limité ; réservations vivement recommandées

Suivez Sandra GALLAY, médiatrice culturelle à l’abbaye d’Aulps, pour découvrir les mystères des pierres d’Aulps, à travers une visite, sensorielle et décalée, spécialement adaptée aux familles. Abbaye d’Aulps 960, route de l’abbaye, 74430 Saint-Jean-d’Aulps Saint-Jean-d’Aulps Sofélery Haute-Savoie

2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:30:00

