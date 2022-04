VISITE FAMILLE : LOUISON MÈNE L’ENQUÊTE Piriac-sur-Mer, 22 avril 2022, Piriac-sur-Mer.

VISITE FAMILLE : LOUISON MÈNE L’ENQUÊTE Départ de l’Office de Tourisme 7 rue des Caps Horniers Piriac-sur-Mer

2022-04-22 – 2022-04-22 Départ de l’Office de Tourisme 7 rue des Caps Horniers

Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Ami(e) reporter, Louison, notre journaliste intrépide, part faire le tour du monde et a besoin de remplaçants ! Ton sens de l’observation, ton écoute et ton odorat seront utiles pour résoudre les différentes épreuves. A toi de jouer !



Confort de visite :

Gratuit sur réservation auprès de nos équipes : canne-sièges, appareils amplificateur de son et fauteuil électrique

Départ de l’Office de Tourisme 7 rue des Caps Horniers Piriac-sur-Mer

