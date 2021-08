Lancieux Lancieux Côtes-d'Armor, Lancieux Visite famille – Le Mystère de la Sirène Lancieux Lancieux Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Lancieux

Visite famille – Le Mystère de la Sirène 2021-10-28 Square Jean Conan Point Information Tourisme de Lancieux

Lancieux Côtes d’Armor A travers le bourg de Lancieux, découvrez l’histoire de ce village tout en relevant des petits défis à travers des activités ludiques. Arriverez-vous à percer le mystère de la sirène ? Durée : 1h30.

Visite pour les 6 – 12 ans.

Chaque famille doit avoir obligatoirement un accompagnateur adulte.

10 enfants maximum par visite.

Sac de jeu fourni. Tarif enfant de 6 à 12 ans : 7€

Tarif adulte 3€.

Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans accompagnants. Réservation obligatoire dans les espaces d’accueil de Dinard Côte d’Émeraude Tourisme ou sur notre billetterie en ligne : https://billetterie.dinardemeraudetourisme.com/

