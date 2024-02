VISITE FAMILLE « JOUONS AU MUSÉE » Carnuta, Jupilles, mercredi 28 février 2024.

VISITE FAMILLE « JOUONS AU MUSÉE » Carnuta, Jupilles Sarthe

VISITE FAMILLE « JOUONS AU MUSÉE »

En famille ou entre amis, soyez prêts à affronter nos questions et à relever nos défis sur le thème de la forêt et de son écosystème. Apprenez en vous amusant, la forêt de Bercé n’aura plus de secrets pour vous.

Sur réservation. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 10:30:00

fin : 2024-02-28 12:00:00

Carnuta, 2 Rue du bourg ancien

Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire

L’événement VISITE FAMILLE « JOUONS AU MUSÉE » Jupilles a été mis à jour le 2024-02-01 par eSPRIT Pays de la Loire