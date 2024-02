Visite famille Hissez Ho ! Musée National de la Marine Brest, mercredi 28 février 2024.

Visite famille Hissez Ho ! Musée National de la Marine Brest Finistère

Formez un équipage et partez en quête d’un bateau. Lequel choisirez-vous ? Des jeux et anecdotes vous attendent, petits et grands, pour découvrir les navires au fil des siècles.

Informations pratiques :

Cette visite affiche complet.

Durée 1h30

A partir de 4 ans (jusqu’à 10 ans)

Réservation auprès du Musée National de la Marine par mail ou téléphone.

A l’issue de la visite, l’accès à l’ensemble des salles du parcours permanent et à l’exposition temporaire est compris dans le prix.

Ouverture des inscriptions le 6 Février 2024 .

Musée National de la Marine Boulevard de la Marine

Brest 29200 Finistère Bretagne brest@musee-marine.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 14:30:00

fin : 2024-02-28 16:00:00



L’événement Visite famille Hissez Ho ! Brest a été mis à jour le 2024-02-01 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole