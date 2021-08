Vienne Vienne Isère, Vienne Visite famille – Drôles de bêtes Vienne Vienne Catégories d’évènement: Isère

Visite famille – Drôles de bêtes 2021-08-04 14:30:00 – 2021-08-04 16:00:00 Pavillon du tourisme Cours Brillier – CS 700

Vienne Isère EUR 9 9 Vienne regorge de monstres cachés ! Au cours de cette visite ludique, partez à la recherche de gargouilles et autres créations étranges qui peuplent la ville, de la cathédrale Saint-Maurice à l’ancienne église Saint-Pierre. dernière mise à jour : 2021-07-30 par

Pavillon du tourisme Cours Brillier - CS 700