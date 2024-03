Visite famille de Bléré Bléré, mercredi 24 avril 2024.

Visite famille de Bléré Bléré Indre-et-Loire

Mardi

Partez sur les bords du Cher pour en apprendre toutes les richesses. Au programme la découverte du patrimoine naturel ainsi que l’histoire et le fonctionnellement du barrage à aiguilles. 4€ / gratuit pour les moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi et personnes en situation de handicap.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 15:00:00

fin : 2024-04-24 16:00:00

Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire contacts@paysloiretouraine.fr

