Bourges Le Transpalette - Centre d'Art Contemporain Bourges, Cher Visite famille – Chasse à l’œuvre et visite sensorielle Le Transpalette – Centre d’Art Contemporain Bourges Catégories d’évènement: Bourges

Cher

Visite famille – Chasse à l’œuvre et visite sensorielle Le Transpalette – Centre d’Art Contemporain, 18 septembre 2021, Bourges. Visite famille – Chasse à l’œuvre et visite sensorielle

Le Transpalette – Centre d’Art Contemporain, le samedi 18 septembre à 15:00

À travers des podcasts concoctés par les médiatrices, les œuvres se racontent… Prenez le temps de les écouter. En famille, partez à la recherche des œuvres correspondantes. Faites bien attention à tous les indices : bruits de fond, musique, choix des mots… Ils vous aideront à trouver, sans vous tromper ! Tout au long de votre parcours, après avoir écouté ce que les œuvres avaient à vous dire, un petit oiseau vous signalera celles pour lesquelles vous pourrez toucher, sentir, voire même goûter pour les plus téméraires, les matériaux dont elles sont faites. Alors, prêts à faire connaissance avec les œuvres ?

En fonction du nombre de participants, un smartphone pouvant lire un QR code ou permettant d’accéder à internet pourra être nécessaire pour pouvoir écouter les podcasts

Dans le cadre du festival Jeune Public “Antre Mômes” partez à la chasse aux œuvres et sur votre parcours profitez-en pour toucher, sentir voire même goûter les matériaux dont sont faites les œuvres. Le Transpalette – Centre d’Art Contemporain Friche l’Antre-Peaux 26 route de la Chapelle 18000 Bourges Bourges Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bourges, Cher Autres Lieu Le Transpalette - Centre d'Art Contemporain Adresse Friche l'Antre-Peaux 26 route de la Chapelle 18000 Bourges Ville Bourges lieuville Le Transpalette - Centre d'Art Contemporain Bourges