Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire Beaufort-en-Anjou 6 EUR A la rescousse du musée ensorcelé : Exploration des collections en famille pour les grands (à partir de 7 ans)

Un terrible sort a été jeté sur le musée… Nous avons besoin de votre aide pour le libérer ! Pénétrez dans ce lieu insolite pour dénicher dans les collections des artefacts anciens, des amulettes porte-bonheur et des ingrédients étranges qui vous aideront à lever cette malédiction !

Visite ludique autour de la sorcellerie et des superstitions

