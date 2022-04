Visite famille au Cairn de Barnénez Plouezoc’h Plouezoc'h Catégories d’évènement: Finistère

Plouezoc'h

Visite famille au Cairn de Barnénez Plouezoc’h, 13 avril 2022, Plouezoc'h. Visite famille au Cairn de Barnénez Plouezoc’h

2022-04-13 – 2022-04-13

Plouezoc’h Finistère Découvrez le Cairn de Barnénez en famille, le temps d’une immersion dans la Préhistoire… Une visite pour apprendre en s’amusant ! Grands chasseurs, les Hommes préhistoriques utilisaient un grand nombre d’outils et d’armes pour partir à la chasse.

Accompagné d’un agent du Cairn, une visite du monument est proposée aux visiteurs puis une découverte des objets reconstitués du Néolithique. Chaque mercredi à 14h30 pendant les vacances scolaires (toutes zones), sans supplément aux droits d’entrée. Durée : 1 heure. Sur réservation au 02 98 67 24 73. Tarifs :

– Plein tarif (+ de 25 ans) : 6 € (animation et visite du site incluses)

– Gratuit pour les moins de 26 ans barnenez@monuments-nationaux.com +33 2 98 67 24 73 http://www.barnenez.fr/ Découvrez le Cairn de Barnénez en famille, le temps d’une immersion dans la Préhistoire… Une visite pour apprendre en s’amusant ! Grands chasseurs, les Hommes préhistoriques utilisaient un grand nombre d’outils et d’armes pour partir à la chasse.

Accompagné d’un agent du Cairn, une visite du monument est proposée aux visiteurs puis une découverte des objets reconstitués du Néolithique. Chaque mercredi à 14h30 pendant les vacances scolaires (toutes zones), sans supplément aux droits d’entrée. Durée : 1 heure. Sur réservation au 02 98 67 24 73. Tarifs :

– Plein tarif (+ de 25 ans) : 6 € (animation et visite du site incluses)

– Gratuit pour les moins de 26 ans Plouezoc’h

dernière mise à jour : 2022-04-13 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plouezoc'h Autres Lieu Plouezoc'h Adresse Ville Plouezoc'h lieuville Plouezoc'h Departement Finistère

Plouezoc'h Plouezoc'h Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouezoch/

Visite famille au Cairn de Barnénez Plouezoc’h 2022-04-13 was last modified: by Visite famille au Cairn de Barnénez Plouezoc’h Plouezoc'h 13 avril 2022 finistère plouezoc'h

Plouezoc'h Finistère