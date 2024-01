Visite FAMILLE à l’AMI « La grande aventure de l’imprimerie » Atelier-Musée de l’Imprimerie Le malesherbois, samedi 3 février 2024.

Visite FAMILLE à l'AMI « La grande aventure de l'imprimerie » Une découverte du monde de l'imprimerie en famille… 3 février 10 mars

Début : 2024-02-03T13:00:00+01:00 – 2024-02-03T18:30:00+01:00

Fin : 2024-03-10T14:00:00+01:00 – 2024-03-10T15:30:00+01:00

L’ Atelier-musée de l’imprimerie, un musée vivant, actif et interactif, qui fait le bonheur des familles…

Pendant les vacances scolaires, les médiateurs de l’AMI vous proposent une visite guidée en famille pour découvrir la grande histoire de l’imprimerie… Machines en fonctionnement, petites démonstrations, anecdotes, grands récits mêlant histoire du livre, de la presse, des écritures, des arts graphiques… Pour découvrir une histoire essentielle et comprendre la place de l’imprimerie et de l’imprimé dans la société du XXIe siècle…

Un voyage dans le temps, de Gutenberg à la révolution numérique… qui ravira petits et grands !

Atelier-Musée de l'Imprimerie 70 Avenue du Général Patton (Malesherbes), Le malesherbois

Alain Bonis