Laval, Mayenne VISITE FAMILLE À LA CITÉ DU LAIT

Mayenne

VISITE FAMILLE À LA CITÉ DU LAIT 2021-07-03 – 2021-07-03

Laval Mayenne 4 EUR (Re)Découvrez autrement La Cité du Lait-Lactopôle® lors d’une visite dédiée aux enfants de 5 à 12 ans et à leurs parents.

Thématique de la visite : « Tout savoir sur le lait et les produits laitiers » PUBLIC

Les enfants de 5 à 12 ans et leurs parents INFOS PRATIQUES

Horaires : 15h à 16h30

Durée : 1h30 TARIF

Adulte 4€

Enfant (à partir de 5 ans) 4 € RÉSERVATION

Contacter l’équipe de médiation

Tél : 02 43 59 51 90 – Email : lactopole@fr.lactalis.com dernière mise à jour : 2021-06-28 par

Laval