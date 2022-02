Visite familiale : les animaux au musée Musée Archéa,Louvres Louvres Catégories d’évènement: Louvres

Musée Archéa, Louvres, le dimanche 20 mars à 15:00

Dans le musée se cachent des animaux. Saurez-vous les retrouver ? Cette visite est l’occasion de découvrir l’exposition permanente du musée. Visite gratuite pour tous dans le cadre du weekend des musées Télérama.

Visite comprise dans le billet d’entrée du musée.

Une visite à travers les expositions permanente et temporaire d’ARCHÉA à la recherche des animaux Musée Archéa,Louvres 56 Rue de Paris, 95380 Louvres Louvres Val-d’Oise

