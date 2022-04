Visite familiale : Guerre au musée Musée Archéa,Louvres Louvres Catégories d’évènement: Louvres

Visite familiale : Guerre au musée

Musée Archéa, Louvres, le dimanche 8 mai à 15:00

Musée Archéa, Louvres, le dimanche 8 mai à 15:00

À l’occasion de l’armistice de la Seconde Guerre Mondiale, partez à la découverte des vestiges archéologiques liés à la guerre, aux combats et au conflits, depuis l’Antiquité jusqu’à l’époque contemporaire à travers l'[exposition permanente](https://archea.roissypaysdefrance.fr/expositions/exposition-permanente), en compagnie d’une médiatrice du musée. Visite à 15h, comprise dans l’entrée du billet. Durée : 1h. Accessible dès 7 ans.

Visite comprise dans le billet d’entrée. Inscription sur place le jour même.

Découvrir la guerre et les conflits autour des traces archéologiques retrouvés en Pays de France. Musée Archéa,Louvres 56 Rue de Paris, 95380 Louvres Louvres Val-d’Oise

2022-05-08T15:00:00 2022-05-08T16:30:00

