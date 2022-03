Visite familiale : Entrez sans réserve, les collections d’ARCHÉA s’emballent. Musée Archéa,Louvres Louvres Catégories d’évènement: Louvres

Visite familiale : Entrez sans réserve, les collections d’ARCHÉA s’emballent. Musée Archéa,Louvres, 10 avril 2022, Louvres. Visite familiale : Entrez sans réserve, les collections d’ARCHÉA s’emballent.

Musée Archéa, Louvres, le dimanche 10 avril à 15:00

Visite de l’exposition temporaire [_Entrez sans réserve : les collections d’ARCHÉA s’emballent_](https://archea.roissypaysdefrance.fr/expositions/expositions-temporaires/exposition-a-venir/entrez-sans-reserve-les-collections-darchea-semballent) animée par un médiateur qui vous conduira dans les réserves pour une découverte exceptionnelle. L’occasion d’en apprendre davantage sur le métier de régisseur des collections et sur la conservation et la préservation des objets archéologiques. Visite comprise dans le billet d’entrée du musée. Inscription sur place le jour même dans la limite des places disponibles. Pour connaitre [les autres visites familiales](https://archea.roissypaysdefrance.fr/activites/visites-familiales). Une visite de l’exposition temporaire, couplée avec une ouverture exceptionnelle des réserves en compagnie d’une régisseuse du musée. Musée Archéa,Louvres 56 Rue de Paris, 95380 Louvres Louvres Val-d’Oise

2022-04-10T15:00:00 2022-04-10T16:30:00

