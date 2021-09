Louvres Musée Archéa,Louvres Louvres, Val-d'Oise Visite familiale : Entrez sans réserve, les collections d’ARCHÉA s’emballent. Musée Archéa,Louvres Louvres Catégories d’évènement: Louvres

Visite familiale : Entrez sans réserve, les collections d’ARCHÉA s’emballent. Musée Archéa,Louvres, 17 octobre 2021, Louvres. Visite familiale : Entrez sans réserve, les collections d’ARCHÉA s’emballent.

Musée Archéa, Louvres, le dimanche 17 octobre à 15:00

À l’occasion de l’ouverture de l’exposition temporaire [_Entrez sans réserve : les collections d’ARCHÉA s’emballent_](https://archea.roissypaysdefrance.fr/expositions/expositions-temporaires/exposition-a-venir/entrez-sans-reserve-les-collections-darchea-semballent), venez découvrir le travail des régisseuses des collections du musée en compagnie d’un médiateur. Visite interactive à 15h00. Durée 1h, à partir de 8 ans. Entrée gratuite dans le cadre du premier week-end d’ouverture de l’exposition. Plus d’infos [sur les autres visites familiales](https://archea.roissypaysdefrance.fr/activites/visites-familiales).

Visite gratuite. Inscription sur place le jour même dans la limite des places disponibles. Pour rappel, le port du masque est obligatoire pour les 11 ans et plus.

Visite familiale de l’exposition temporaire consacrée au travail de la régie des collections du musée. Musée Archéa,Louvres 56 Rue de Paris, 95380 Louvres Louvres Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-17T15:00:00 2021-10-17T16:30:00

