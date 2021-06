Toulon Maison de la Photographie Toulon, Var Visite familiale de l’exposition BEAUTIES en présence de la photographe Françoise Spiekermeier Maison de la Photographie Toulon Catégories d’évènement: Toulon

Visite familiale de l'exposition BEAUTIES en présence de la photographe Françoise Spiekermeier

Maison de la Photographie, le samedi 3 juillet

Françoise Spiekermeier est sociologue de formation. Journaliste et photographe, elle s’est toujours intéressée à l’esthétique, même en tant que reporter de guerre. Ses reportages ont été publiés dans Paris-Match, Le Monde, Life, Der Spiegel, US News… Les photographies présentées à la Maison de la Photographie s’attachent à la représentation du corps au fil de ses rencontres. Ainsi, de ses voyages en Ethiopie, au Soudan, au Niger, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Inde et en Afghanistan, elle a rapporté une collection de portraits, des témoignages de manières d’être et de vivre. A l’heure de la mondialisation galopante ces reportages nous rappellent combien les pratiques esthétiques sont autant de symboles de la diversité et de la richesse de l’Humanité. « Une certaine permanence de la beauté humaine, comme l’ultime acte de résistance de l’être humain face à l’âpreté du quotidien ».

Sur inscription

Maison de la Photographie Place du Globe, Toulon

