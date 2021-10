Chantilly Chantilly 60500, Chantilly Visite familiale avec enquête autour du moulin du Pavillon de Manse Chantilly Chantilly Catégories d’évènement: 60500

Chantilly

Visite familiale avec enquête autour du moulin du Pavillon de Manse Chantilly, 27 octobre 2021, Chantilly. Visite familiale avec enquête autour du moulin du Pavillon de Manse 2021-10-27 – 2021-10-27

Chantilly 60500 Chantilly 8 8 Vous découvrirez la machine élévatoire qui permettait de voir l’eau jaillir des fontaines dans les jardins du château de Chantilly au 17ème siècle. Vous verrez ensuite les machines du 19ème se mettre en mouvement grâce à une turbine,

enfin vous accéderez à la blanchisserie mécanisée où on lavait autrefois le linge du château. Un fantôme facétieux se cache dans la salle 17ème. A vous de mener l’enquête pour le retrouver ! Mais faites vite, la machine est en danger ! Vous découvrirez la machine élévatoire qui permettait de voir l’eau jaillir des fontaines dans les jardins du château de Chantilly au 17ème siècle. Vous verrez ensuite les machines du 19ème se mettre en mouvement grâce à une turbine,

enfin vous accéderez à la blanchisserie mécanisée où on lavait autrefois le linge du château. Un fantôme facétieux se cache dans la salle 17ème. A vous de mener l’enquête pour le retrouver ! Mais faites vite, la machine est en danger ! contact@pavillondemanse.com +33 3 44 62 01 33 http://pavillondemanse.com/ Vous découvrirez la machine élévatoire qui permettait de voir l’eau jaillir des fontaines dans les jardins du château de Chantilly au 17ème siècle. Vous verrez ensuite les machines du 19ème se mettre en mouvement grâce à une turbine,

enfin vous accéderez à la blanchisserie mécanisée où on lavait autrefois le linge du château. Un fantôme facétieux se cache dans la salle 17ème. A vous de mener l’enquête pour le retrouver ! Mais faites vite, la machine est en danger ! Pavillon de Manse dernière mise à jour : 2021-10-13 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Chantilly-Senlis Tourisme

Détails Catégories d’évènement: 60500, Chantilly Autres Lieu Chantilly Adresse Ville Chantilly lieuville 49.19532#2.46712