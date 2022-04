Visite Familiale au Château d’Eyran Saint-Médard-d’Eyrans Saint-Médard-d'Eyrans Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Médard-d’Eyrans Gironde Saint-Médard-d’Eyrans Cette année, fêtez Pâques en famille au Château d’Eyran ! L’équipe du Château d’Eyran a le plaisir de vous inviter à sa nouvelle visite destinée à toute la famille.

Petits comme grands, venez découvrir l’histoire de la vigne et du vin ainsi que son élaboration.

La vie du vignoble n’aura plus de secrets pour vous.

