Visite familiale « A toi la vie de Château » au château royal de Blois Blois, samedi 10 février 2024.

Tout ce que tu as toujours voulu savoir sur la vie des rois et des reines, un guide te le dévoile en t’ouvrant les portes du Château royal de Blois. Comment vivait-on à la cour du roi ? Que mangeait-on ? Quelles odeurs avait-on ? Tout cela n’aura plus de secret pour toi ! Durée 1h15.

Visite familiale « A toi la vie de Château » au château royal de Blois. Tout ce que tu as toujours voulu savoir sur la vie des rois et des reines, un guide te le dévoile en t'ouvrant les portes du Château royal de Blois. Comment vivait-on à la cour du roi ? Que mangeait-on ? Quelles odeurs avait-on ? Tout cela n'aura plus de secret pour toi ! Durée 1h15.

Place du Château

Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire contact@chateaudeblois.fr

Début : 2024-02-10 14:30:00

fin : 2024-03-10



