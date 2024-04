Visite familiale à Légumes Project Lieu-dit Kerguelen Saint-Pol-de-Léon, mercredi 24 avril 2024.

Visite familiale à Légumes Project Lieu-dit Kerguelen Saint-Pol-de-Léon Finistère

Kerguelen est une ferme bio et agro écologique de légumes sur 13 hectares qui abrite Légumes Project, la maison d’interprétation des légumes et de l’alimentation visite ludique, culturelle et interactive de l’agriculture et des légumes avec espace sensoriel.

Légumes Project est un espace scénographié dédié aux légumes, aux fruits et à l’agriculture. Installée au cœur de Kerguelen, la ferme offre, grâce à ses terres fertiles, un panel de légumes riches en minéraux, comme les fameux artichauts camus de Bretagne, choux kales verts et rouges, brocolis, et oignons rosés de Kerguelen. A travers une expérience dépaysante, vous serez sensibilisés aux enjeux environnementaux, nutritionnels, économiques et sanitaires.

Les visites sont animées par Michèle, guide touristique et créatrice de Légumes Project, elle vous livrera avec passion les clefs de lecture du territoire, et organisera une rencontre avec l’agriculteur si vous le souhaitez.

Des ateliers, dessins animés, et des jeux interactifs.

Dégustation en fin de visite.

Réservation obligatoire. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 10:30:00

fin : 2024-04-24

Lieu-dit Kerguelen Légumes Project

Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne

