du jeudi 17 mars au jeudi 8 décembre à Couvent des Jacobins

VISITE THÉÂTRALE —————- ### du Couvent des Jacobins **Janvier 1390** : en vue du majestueux banquet donné par Gaston III, dit “Fébus”, Comte de Foix et de Béarn, au couvent des Jacobins, vous êtes envoyé sur les lieux en reconnaissance… afin d’y organiser les festivités ! Une folle aventure menée avec humour par “frère Pierre”, un dominicain facétieux et indiscipliné, tout droit venu du XIVe siècle… Remontez le temps et partez à la rencontre de ce personnage costumé qui vous dévoilera, non sans malice, les secrets et coulisses du couvent. **Informations pratiques :** * A partir de 12 ans * Jauge limitée à 25 personnes * Billetterie en ligne * Rendez-vous une quinzaine de minutes avant le début de l’événement, muni de votre réservation

12 € pour les adultes / 6 € pour les – de 18 ans

Couvent des Jacobins Allée Maurice Prin 31000 Toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-17T18:30:00 2022-03-17T19:30:00;2022-05-12T18:30:00 2022-05-12T19:30:00;2022-10-13T18:30:00 2022-10-13T19:30:00;2022-12-08T18:30:00 2022-12-08T19:30:00