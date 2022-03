Visite EXTRAordinaire Nocturne aux Lampions du Couvent des Jacobins Couvent des Jacobins Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Visite EXTRAordinaire Nocturne aux Lampions du Couvent des Jacobins Couvent des Jacobins, 14 avril 2022, Toulouse. Visite EXTRAordinaire Nocturne aux Lampions du Couvent des Jacobins

du jeudi 14 avril au jeudi 8 décembre à Couvent des Jacobins

VISITE NOCTURNE AUX LAMPIONS —————————- ### du Couvent des Jacobins À la nuit tombée, explorez le couvent des Jacobins, une lanterne à la main… Vous découvrirez alors ce joyau médiéval sous un nouveau jour : entre ombres et lumières, des formes s’esquissent, des détails se dévoilent… Venez aiguiser votre regard et prêter attention aux trésors cachés et insolites du couvent des Jacobins ! **Informations pratiques :** * A partir de 12 ans * Jauge limitée à 25 personnes * Billetterie en ligne * Rendez-vous une quinzaine de minutes avant le début de l’événement, muni de votre réservation

12 € pour les adultes / 6 € pour les – de 18 ans

La nuit tombée, venez cheminer à travers le couvent, à la découverte de ses trésors cachés… Couvent des Jacobins Allée Maurice Prin 31000 Toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-14T21:00:00 2022-04-14T22:00:00;2022-05-12T22:00:00 2022-05-12T23:00:00;2022-10-13T20:00:00 2022-10-13T21:00:00;2022-11-17T20:00:00 2022-11-17T21:00:00;2022-12-08T20:00:00 2022-12-08T21:00:00

