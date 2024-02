[Visite expresso] Sport féminin à Diepe au tournant des siècles Dieppe, vendredi 15 mars 2024.

La fin du XIXème et le début du XXème siècle sont une période de bouleversement en ce qui concerne la participation des femmes aux activités sportives. Dieppe, cité portuaire et balnéaire ouverte aux influences étrangères, notamment anglaise, voit l’émergence et le développement de diverses activités sportives féminines escrime, lawn tennis et badminton notamment. Des bains de mer publics de la « nageuses intrépide », la duchesse de Berry, aux virevoltes de la « divine » Suzanne Lenglen sur le court, venez découvrir en 30 minutes l’histoire des pionnières du sport féminin à Dieppe.

Réservation conseillée

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 12:30:00

fin : 2024-03-15

RDV à la rotonde des Bains

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie dvah@mairie-dieppe.fr

