[Visite expresso] Histoire de dentelles dieppoise Dieppe, vendredi 9 février 2024.

[Visite expresso] Histoire de dentelles dieppoise Dieppe Seine-Maritime

Pour découvrir l’industrie dieppoise et plus particulièrement l’histoire de la production de dentelles à Dieppe, le lieu de mémoire « Les Dentelles » s’associe à Dieppe Ville d’Art et d’Histoire pour une visite expresso. Emboîtez le pas des guides et suivez-les de l’ancienne école à l’école manufacture où une démonstration de fabrication de dentelles vous sera proposée.

Le lieu de mémoire « Les Dentelles » est ouvert sur demande toute l’année at eux Journées Européennes du Patrimoine.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 12:30:00

fin : 2024-02-09

RDV Place Louis Vitet

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie dvah@mairie-dieppe.fr

